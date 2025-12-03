На Челябинскую область надвигаются метели

Гололед и метели ожидаются в регионе уже с 4 декабря

«Штормовое предупреждение: 4 декабря в Челябинской области на отдельных участках дорог ожидается гололедица, в горных районах местами метели. Просим водителей воздержаться от поездок в непогоду по горнозаводским и степным участкам федеральных трасс региона, не убедившись в технической исправности автомобиля и без крайней необходимости», — сообщили в пресс-службе организации.