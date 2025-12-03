Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

На Челябинскую область надвигаются метели

03 декабря 2025 в 11:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Гололед и метели ожидаются в регионе уже с 4 декабря

Гололед и метели ожидаются в регионе уже с 4 декабря

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Челябинскую область надвигаются метели. Штормовое предупреждение объявили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Штормовое предупреждение: 4 декабря в Челябинской области на отдельных участках дорог ожидается гололедица, в горных районах местами метели. Просим водителей воздержаться от поездок в непогоду по горнозаводским и степным участкам федеральных трасс региона, не убедившись в технической исправности автомобиля и без крайней необходимости», — сообщили в пресс-службе организации.

Все службы Челябинска готовы к предстоящему понижению температуры и снегопадам. Синоптики пообещали изменения погоды к концу недели.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал