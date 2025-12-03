В Челябинской области самым популярным внедорожником признан Lada 4x4
Спрос на кроссоверы и внедорожники в регионе вырос на 4,3%
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области осенью 2025 года число выставленных на продажу кроссоверов и внедорожников увеличилось с 27,2 до 28,1%. При этом самой популярной моделью в регионе стала LADA 4x4 (Нива), сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«В сентябре-ноябре в Челябинской области спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее востребованными осенью 2025 года были авто марок Toyota, LADA, Kia, Nissan и Hyundai», — сообщается на сайте.
Популярными среди моделей также стали авто марок Kia Sportage и Chevrolet Niva. За год в регионе на 33,3% вырос спрос на автомобили марок Chery, на 28,2% — на Mazda, на 25,2% — на Hyundai. При этом больше всего горожане интересовались автомобилями марок Mazda CX-5 (+57,3%) и Hyundai ix35 (+49,2%).
