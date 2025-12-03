Что известно о ведущих солистах, покинувших Челябинский театр оперы и балета

Балерина из Японии уехала из Челябинска на гастроли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Солисты челябинского театра оперы и балета имени Глинки Лири Вакабаяси (Япония) и Кубаныч Шамакеев (Киргизия) отправились на гастроли в Европу. Что известно об именитых партнерах, неоднократно побеждавших на крупных международных конкурсах, читайте в материале URA.RU.

В Японии балета нет

Лири Вакабаяси родилась в префектуре Хоккайдо в семье, где никто никогда не занимался балетом. Когда девочке исполнилось три года, мать решила отдать ее в танцевальный кружок, чтобы сформировать красивую осанку и походку. В Японии классический балет развит значительно слабее, чем в России и странах Европы, тем не менее родители старались приобщить дочь к этому искусству, регулярно покупая билеты на балетные спектакли.

В 14 лет юная Лири отправилась за мечтой в интернат Антверпена (Бельгия), где каждый день плакала в подушку. В общежитии было сложно поддерживать диету в творческой среде, поэтому родители сняли ей жилье. В отдельной квартире она готовила блюда из риса, которые чемоданами привозила из Японии.

Продолжение после рекламы





Педагогом-репетитором балерины стала прима Мариинского театра Елена Панкова. Она рекомендовала юной японской танцовщице продолжить обучение в Мюнхене (Германия), где, по ее словам, было больше возможностей для развития в области классического танца.





В Мюнхене Лири начала работать под руководством Натальи Гофман-Ситниковой, выпускницы Пермского хореографического училища. При этом связи с Антверпеном она не прерывала: в 2016 году Вакабаяси приняла участие в тамошнем «Grand audition». Во время этого международного кастинга на нее обратили внимание представители балетной труппы Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Так японская балерина попала на Урал, а с 2019 года — в челябинский театр.

Брал пример с брата

Творческая биография Кубаныча Шамакеева из Киргизии складывалась также непросто. В отличие от Лири, в его семье были профессиональные танцовщики: дед служил солистом в Бишкекском ансамбле народного танца, а двоюродный брат осваивал профессию артиста балета. Танцор признавался, что в детстве хотел быть похожим на брата и в семь лет попросил маму отвести в Бишкекское хореографическое училище. Там он занимался до одиннадцати лет.

Репетиции и выступления идут почти каждый день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU









Во время гастролей Алма-Атинского театра оперы и балета в Бишкеке мальчик понял, что казахская школа танцев намного сильнее и убедил родных позволить ему продолжить обучение в хореографическом училище имени Селезнева. Он также жил в интернате.

Проработав некоторое время в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая, Шамакеев перешел в Екатеринбургский театр оперы и балета, где и познакомился с Лири.





Партнеры на репетиции, сцене и в жизни

Их первая встреча фактически состоялась в репетиционном зале: во время выполнения балетных упражнений постепенно завязалось общение. Сами артисты признаются, что уже не могут точно вспомнить, в какой момент между ними возникло чувство, однако признают, что в балетной среде очень много супружеских пар, так как они почти все время находятся на репетициях.

Решение переехать в Челябинск оказалось непростым, однако, как показало время, полностью оправдало себя. Под внимательным руководством педагогов-репетиторов Татьяны Предеиной и Андрея Булдакова героям этого материала удалось исполнить практически все ключевые партии классического репертуара. Среди них — Солор и Никия в «Баядерке», Эсмеральда и Феб в «Эсмеральде», Жизель и Альберт в «Жизели», Китри и Базиль в «Дон Кихоте», Маша и Принц в «Щелкунчике» и многие другие роли.

Продолжение после рекламы

Кроме того, ребята продолжают развиваться и в современной хореографии. Пара регулярно привозит с именитых западных конкурсов первые места.

Танцоры знают русский язык, кроме того, Кубаныч понемногу изучает японский язык — скорее из личного интереса, чем из профессиональной необходимости. Лири предложила ему съездить вместе в Японию, попробовать настоящую японскую кухню и показать любимые места.

Уехали на гастроли

Звездная пара всегда признавалась, что им интересно развиваться именно в классическом балете. Сейчас их имена отсутствуют в списке солистов челябинского тактра оперы и балета — артисты балета подписали контракт и уехали на гастроли в Европу.