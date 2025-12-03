Логотип РИА URA.RU
В Челябинске самые большие офисные зарплаты предлагают инженерам

В Челябинской области инженерам готовы платить в среднем 76 000 рублей
03 декабря 2025 в 11:29
В регионе среди офисных сотрудников наиболее востребованы инженеры

В регионе среди офисных сотрудников наиболее востребованы инженеры

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинской области в октябре 2025 года среди офисных специалистов самые высокие зарплаты получают инженеры. В среднем им платят 75 340 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В октябре 2025 года в Челябинской области самыми популярными стали инженеры. Именно эта специальность остается одной из самых привлекательных направлений для соискателей по уровню оплаты», — сообщили в пресс-службе.

Также в регионе самыми востребованными специалистами остаются администраторы, операторы колл-центров, менеджеры по продажам и работе с клиентами, логисты, бухгалтеры, специалисты банковского обслуживания, инженеры, операторы ПК и помощники руководителей. Такие специальности требуют умения общаться, работать с информацией и готовности к большому потоку задач.

