В Челябинске самые большие офисные зарплаты предлагают инженерам
В регионе среди офисных сотрудников наиболее востребованы инженеры
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
В Челябинской области в октябре 2025 года среди офисных специалистов самые высокие зарплаты получают инженеры. В среднем им платят 75 340 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В октябре 2025 года в Челябинской области самыми популярными стали инженеры. Именно эта специальность остается одной из самых привлекательных направлений для соискателей по уровню оплаты», — сообщили в пресс-службе.
Также в регионе самыми востребованными специалистами остаются администраторы, операторы колл-центров, менеджеры по продажам и работе с клиентами, логисты, бухгалтеры, специалисты банковского обслуживания, инженеры, операторы ПК и помощники руководителей. Такие специальности требуют умения общаться, работать с информацией и готовности к большому потоку задач.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!