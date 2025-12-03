В Челябинске самые большие офисные зарплаты предлагают инженерам

В регионе среди офисных сотрудников наиболее востребованы инженеры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинской области в октябре 2025 года среди офисных специалистов самые высокие зарплаты получают инженеры. В среднем им платят 75 340 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В октябре 2025 года в Челябинской области самыми популярными стали инженеры. Именно эта специальность остается одной из самых привлекательных направлений для соискателей по уровню оплаты», — сообщили в пресс-службе.