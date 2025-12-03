Челябинский губернатор Текслер рассказал Новаку о газификации региона

Встреча состоялась в Москве Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Москве провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком, в ходе которой доложил о газификации и догазификации региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Главными темами стали выполнение планов по газификации и догазификации региона. Губернатор доложил, что в 2025 году в регионе за счет областного и местных бюджетов строится более 208 километров сетей для 20 населенных пунктов, свыше 5 000 домовладений обеспечены возможностью подключения», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

Акцент также был сделан на сокращении разрыва между подведением газопровода и фактическим подключением домовладений к газу. По этому вопросу совместная работа ведется с АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Также на встрече Новак и Текслер обсудили развитие энергосетевого комплекса в координации с инвестпрограммой ПАО «Россети» и «Россети Урал» на 2026–2030 годы. В планах реализовать дополнительные мероприятия на 5,8 млрд рублей, модернизировать ключевые объекты, повысить надежности электроснабжения муниципалитетов.

Отдельной темой стала ситуация на рынке топлива. В Челябинской области отмечена стабильность поставок и сдержанность ценовой динамики. «Челябинская область традиционно демонстрирует одни из самых низких цен на топливо среди субъектов РФ», — добавили в пресс-службе областного правительства.