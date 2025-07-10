В следственном отделе Нытвы Пермского края появился новый начальник

В Нытвенском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю назначен новый начальник. Исполняющим обязанности руководителя стал подполковник юстиции Ренат Кильдебаев.
«Нытвенский межрайонный следственный отдел по Нытвенскому и Оханскому району возглавил новый руководитель. Исполняющий обязанности — Кильдебаев Ренат Рифович», — сказано на официальном сайте ведомства.
До назначения на новую должность Ренат Кильдебаев занимал пост следователя по особо важным делам во втором отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ. Это подразделение специализируется на рассмотрении экономических и коррупционных преступлений. В числе расследованных им дел значится уголовное производство в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 37 Ильи Асламова, обвиняемого в получении взятки в размере 150 тысяч рублей через посредничество предпринимателя Олега Попова. Повторное рассмотрение данного дела в Чусовском городском суде назначено на 11 июля.
По итогам работы за 2024 год Ренат Кильдебаев был признан лучшим следователем среди сотрудников подразделений по расследованию особо важных дел Следственного управления. На посту начальника Нытвенского межрайонного следственного отдела он сменил Валерия Медянцева, который в конце июня возглавил следственный отдел по Свердловскому району.
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