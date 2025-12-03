Пермский ученый раскрыл секреты новогоднего салюта

Элементы внутри разрывного шара размещаются строго в соответствии с заранее рассчитанной схемой, а не хаотично Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В преддверии Нового года, когда город традиционно преображается и приобретает сказочный облик, особую атмосферу создают праздничные фейерверки. Ученый Пермского Политеха объяснил URA.RU, каким образом искры салюта формируют узоры в ночном небе, какие фигуры считаются наиболее сложными и при каких метеоусловиях запуск пиротехники становится недопустимым.

«Элементы внутри разрывного шара размещаются строго в соответствии с заранее рассчитанной схемой, а не хаотично. Так, для получения ровного округлого „шара“ заряд помещается точно в центр. Если же требуется фигура в виде „улыбки“ или „сердца“, заряд смещают к нижней части», — отмечает кандидат технических наук, заместитель декана Аэрокосмического факультета по учебной работе, доцент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ Сергей Котельникова.

При срабатывании создается направленная ударная волна и избыточное давление. Элементы, расположенные ближе всего к заряду внизу, получают наибольший импульс, разлетаются быстрее и дальше, формируя выпуклую часть «улыбки» или обе половины «сердца». Те же, что находятся в верхней части, движутся медленнее и выстраиваются в более пологую дугу или почти прямую линию.

К числу наиболее технически сложных эффектов относятся композиции, для которых требуется высокая точность расчетов, использование специальных пиротехнических зарядов и строго синхронизированная работа множества пусковых установок.

Сергей Котельников относит к таким фигурам:

синхронизированные залпы, где основная трудность связана с программированием одновременного срабатывания большого числа установок;

многоуровневые фигуры, формируемые на разных высотах и состоящие из нескольких слоев;

сложные каскады, для которых критична точность расчета высоты и времени выстрелов;

крупные многослойные изображения – в том числе самые масштабные силуэты, такие как «шары» и «пальмы», требующие особо мощных зарядов и точного их размещения;

фигуры со сложным контуром – надписи, портреты, «улыбка», «сердце» и другие извилистые очертания, где малейшее отклонение элементов приводит к искажению рисунка.