«Продажа не от Долиной»: пермяки подхватили новый тренд.
Пермяки стали указывать певицу на сайте бесплатных объявлений
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Жители Перми начали писать в объявлениях о продаже товаров, что они не являются Ларисой Долиной. Так, продавцы намекают, что покупатель не останется без денег и вещей. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений.
«Продается стиральная машина бывшая в употреблении. Стоимость — 6 тысяч рублей. Состояние хорошее. Продажа не от Ларисы Долиной», — сказано в объявлении.
Вслед за продавцами пермские предприниматели стали отменять певицу и запрещать ей вход в свои заведения. «Ларису Долину не обслуживаем», — сказано в соцсетях рыбного кафе «Форель Пермь». А в объявлении автомастерской «Давай починю» написано, что автомобиль певицы здесь ремонтировать не будут.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени продавцы квартир стали писать в объявлениях об отсутствии «эффекта Долиной». Этот скандальный тренд возник после того, как певица через суд вернула проданную квартиру и оставила покупателя без денег и жилья.
Певицу указывают при продаже бытовой техники
Фото: сайт «Авито»
