Завершились съемки сериала по роману пермского писателя Иванова «Вегетация»

Роман «Вегетация» Алексей Иванов выпустил в конце ноября

Съемки сериала «Вегетация» по роману писателя Алексея Иванова завершены. Об этом сообщили в продюсерской компании «Среда».

«Завершились съемки сериала „Вегетация“ (18+) — фантастической драмы по бестселлеру Алексея Иванова. Лента полностью отснята на пленку», — сообщает производитель.

Продюсер Иванова Юлия Зайцева отметила, что экранизация романа стала самой быстрой в истории российского кино. «Роман Алексея Иванова „Вегетация“ вышел всего год назад. Кажется, это самая быстрая экранизация в истории российского кино», — отметила она. Сериал будет состоять из восьми серий.

Как рассказывало URA.RU, съемки «Вегетации» стартовали в конце августа. В нем сыграли Алексей Серебряков, Денис Косиков, Ксения Трейстер, Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Александра Урсуляк, Григорий Чабан, Дмитрий Чеботарев Юрий Быков и другие. Режиссером ленты стал Максим Свешников, а оператором — Илья Авербах.