Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Культура

Завершились съемки сериала по роману пермского писателя Иванова «Вегетация»

03 декабря 2025 в 14:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Роман Алексея Иванова «Вегетация» превратили в сериал

Роман «Вегетация» Алексей Иванов выпустил в конце ноября

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Съемки сериала «Вегетация» по роману писателя Алексея Иванова завершены. Об этом сообщили в продюсерской компании «Среда».

«Завершились съемки сериала „Вегетация“ (18+) — фантастической драмы по бестселлеру Алексея Иванова. Лента полностью отснята на пленку», — сообщает производитель.

Продюсер Иванова Юлия Зайцева отметила, что экранизация романа стала самой быстрой в истории российского кино. «Роман Алексея Иванова „Вегетация“ вышел всего год назад. Кажется, это самая быстрая экранизация в истории российского кино», — отметила она. Сериал будет состоять из восьми серий.

Продолжение после рекламы

Как рассказывало URA.RU, съемки «Вегетации» стартовали в конце августа. В нем сыграли Алексей Серебряков, Денис Косиков, Ксения Трейстер, Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Александра Урсуляк, Григорий Чабан, Дмитрий Чеботарев Юрий Быков и другие. Режиссером ленты стал Максим Свешников, а оператором — Илья Авербах.

Научно-фантастический роман «Вегетация» Алексея Иванова вышел в свет в конце ноября 2024 года. Это постапокалиптическое роуд-муви, «дизельпанк в российской глухомани». Договор на съемки сериала был заключен уже в декабре 2024 года. Роман «Вегетация» вошел в число самых продаваемых книг в 2024 году.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал