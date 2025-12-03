Пропавшую в Перми 17-летнюю девушку нашли погибшей

Девушка найдена погибшей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пропавшую в микрорайоне Гайва города Перми 17-летнюю девушку нашли погибшей. Об этом сообщается на странице волонтерского отряда «Прикамье Поиск» в соцсети «ВКонтакте.

«Найдена. Погибла», — сообщают волонтеры в соцсети. Поиски девушки продолжались семь дней. Пермячка ушла из дома 27 ноября и не вернулась.