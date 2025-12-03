Пропавшую в Перми 17-летнюю девушку нашли погибшей
03 декабря 2025 в 14:49
Девушка найдена погибшей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пропавшую в микрорайоне Гайва города Перми 17-летнюю девушку нашли погибшей. Об этом сообщается на странице волонтерского отряда «Прикамье Поиск» в соцсети «ВКонтакте.
«Найдена. Погибла», — сообщают волонтеры в соцсети. Поиски девушки продолжались семь дней. Пермячка ушла из дома 27 ноября и не вернулась.
Поисками пропавшей занимались полиция, волонтеры, водолазы краевой службы спасения. О том, как они проходили, рассказывало URA.RU. В среду, 3 декабря, очевидцы видели, как водолазы достали из реки тело молодой девушки, пишет 59.RU.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал