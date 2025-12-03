Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Пропавшую в Перми 17-летнюю девушку нашли погибшей

03 декабря 2025 в 14:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девушка найдена погибшей

Девушка найдена погибшей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пропавшую в микрорайоне Гайва города Перми 17-летнюю девушку нашли погибшей. Об этом сообщается на странице волонтерского отряда «Прикамье Поиск» в соцсети «ВКонтакте. 

«Найдена. Погибла», — сообщают волонтеры в соцсети. Поиски девушки продолжались семь дней. Пермячка ушла из дома 27 ноября и не вернулась.

Поисками пропавшей занимались полиция, волонтеры, водолазы краевой службы спасения. О том, как они проходили, рассказывало URA.RU. В среду, 3 декабря, очевидцы видели, как водолазы достали из реки тело молодой девушки, пишет 59.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал