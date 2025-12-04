Многоярусные дворы и свой бульвар: на рынок Екатеринбурга заходит новый застройщик

Квартал «Соната Парк» появится в Юго-Западном районе Екатеринбурга Фото: предоставлено компанией ЭНКО

Девелопер ЭНКО презентовал проект своего первого жилого комплекса на рынке Екатеринбурга. Квартал «Соната Парк» появится на Юго-Западе города, в границах улиц Амундсена, Гризодубовой, Советских женщин и Тельмана. Он будет частью Аллеи Романтиков, которая станет главным прогулочным маршрутом района: пешеходной зоной без машин, с пространствами для отдыха и элементами городского искусства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе девелопера.

«Пространство на Аллее Романтиков в квартале „Соната Парк“ — это прогулочный маршрут, в котором обязательно найдется своя точка притяжения для каждого жителя и гостя района. Это место, где городские звуки переплетаются с идеей творчества. Парковые качели с подвесами, уютная пергола с гирляндой — те детали, которые создают атмосферу дружелюбного, почти камерного городского ритма», — отметили в компании ЭНКО.

Проект состоит из пяти разновысотных секций — от 10 до 30 этажей. Они расположены на общем стилобате с двухуровневым подземным паркингом. Такое решение позволяет вынести внутренние дворы на кровлю, где появятся два приватных зеленых пространства. Также в проекте предусмотрен центральный двор, органично интегрированный в прогулочную аллею.

Прогулочные пространства внутри комплекса закрыты от машин и создают безбарьерную среду, без ступеней и пандусов. Первые этажи полностью отданы под коммерческие помещения, чтобы район «оживал» с первым же сданным домом, а сервисы появлялись сразу, без многолетних ожиданий.

Для покупателей представлены самые разнообразные планировки: от уютных студий до просторных четырехкомнатных квартир. Благодаря этому каждый сможет выбрать тот формат жизни, который совпадает с его личным ритмом.

«Мы предлагаем рынку 1005 квартир, дополненных 219 кладовыми помещениями. Наша продуктовая линейка выверена под спрос: почти половина предложений — это однокомнатные квартиры средней площадью 40 квадратных метров. На втором месте по объему (36%) — двухкомнатные лоты средней площадью 60 „квадратов“. Для семейных покупателей есть „трешки“ и четырехкомнатные квартиры в 99 квадратных метров», — отметила коммерческий директор АО «ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ» Юлия Файзулина.

Застройщик: ООО «ЭНКО ГРУПП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Изображения могут отличаться от реального объекта. Информация не является публичной офертой. Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».