Организаторы дали отмашку екатеринбуржцам, желающим попасть на матч звезд мирового хоккея
Матч со звездами хоккея пройдет 7 и 8 февраля
Фото: Илья Московец © URA.RU
Стартовала предпродажа билетов на «Матч звезд КХЛ», который пройдет в Екатеринбурге с 7-8 февраля 2026 года. Об этом сообщают представители «УГМК-Арены», где и выступят топы хоккея.
«Билеты на „Фонбет Матч Звезд КХЛ 2026“ официально в продаже! Предпродажа продлится по 8 декабря, билеты доступны на официальном сайте», — говорится в сообщении. Организаторы предупреждают, что в одни руки отдают не более четырех билетов.
В рамках события 7 и 8 февраля состоятся мастер-шоу и мини-турнир четырех команд с участием лучших игроков КХЛ. Для участия уже выбраны Александр Радулов, Егор Сурин, Джошуа Ливо, Владимир Ткачев, Владимир Галкин и другие.
Глава КХЛ Алексей Морозов приезжал в Екатеринбург в марте 2025 на открытие «УГМК-Арены», а 3 апреля посетил матч плей-офф «Автомобилист» — «Ак Барс». Именно тогда свердловский губернатор Денис Паслер и Морозов договорились о проведении Матча звезд КХЛ в недельном формате.
