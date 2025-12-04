Организаторы дали отмашку екатеринбуржцам, желающим попасть на матч звезд мирового хоккея

Матч со звездами хоккея пройдет 7 и 8 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU

Стартовала предпродажа билетов на «Матч звезд КХЛ», который пройдет в Екатеринбурге с 7-8 февраля 2026 года. Об этом сообщают представители «УГМК-Арены», где и выступят топы хоккея.

«Билеты на „Фонбет Матч Звезд КХЛ 2026“ официально в продаже! Предпродажа продлится по 8 декабря, билеты доступны на официальном сайте», — говорится в сообщении. Организаторы предупреждают, что в одни руки отдают не более четырех билетов.

В рамках события 7 и 8 февраля состоятся мастер-шоу и мини-турнир четырех команд с участием лучших игроков КХЛ. Для участия уже выбраны Александр Радулов, Егор Сурин, Джошуа Ливо, Владимир Ткачев, Владимир Галкин и другие.

Продолжение после рекламы