Сколько стоит купить елку в Екатеринбурге. Фото

За елку в Екатеринбурге придется заплатить до 30 тысяч рублей
04 декабря 2025 в 17:27
До Нового года осталось 27 дней

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Цены на елки в центре Екатеринбурга стартуют от трех тысяч рублей. Корреспондент URA.RU обошел магазины в крупных торговых центрах и изучил цены.

В "Гринвиче" за 150-сантиметровую елку нужно отдать свыше десяти тысяч рублей. Елка 240 см обойдется в 29 500 рублей.

В ТЦ "Пассаж" можно найти елку за 8-12 тысяч. А в "Европе" цены на елки начинаются от трех тысяч рублей.

