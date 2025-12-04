Сколько стоит купить елку в Екатеринбурге. Фото
За елку в Екатеринбурге придется заплатить до 30 тысяч рублей
04 декабря 2025 в 17:27
До Нового года осталось 27 дней
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Цены на елки в центре Екатеринбурга стартуют от трех тысяч рублей. Корреспондент URA.RU обошел магазины в крупных торговых центрах и изучил цены.
В "Гринвиче" за 150-сантиметровую елку нужно отдать свыше десяти тысяч рублей. Елка 240 см обойдется в 29 500 рублей.
В ТЦ "Пассаж" можно найти елку за 8-12 тысяч. А в "Европе" цены на елки начинаются от трех тысяч рублей.
