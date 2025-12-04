До Нового года осталось 27 дней Фото: Размик Закарян © URA.RU

Цены на елки в центре Екатеринбурга стартуют от трех тысяч рублей. Корреспондент URA.RU обошел магазины в крупных торговых центрах и изучил цены.

В "Гринвиче" за 150-сантиметровую елку нужно отдать свыше десяти тысяч рублей. Елка 240 см обойдется в 29 500 рублей.