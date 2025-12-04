Детский центр в Екатеринбурге закрыли после визита санврачей
Сотрудники РПН вывили ряд нарушений в детском центре
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Екатеринбурге на три месяца закрыли детский центр «Чудо-цветик». Специалисты Роспотребнадзора выявили там ряд нарушений, сообщили в свердловском управлении ведомства.
По данным РПН, у сотрудников не было медкнижек, моющиеся средства хранились в доступных для детей местах, на стенах и потолках — дефекты. Кроме того, нарушения выявлены и на пищеблоке, пишет ведомство в telegram-канале.
«Работа „Чудо-цветика“ была приостановлена для предотвращение угрозы для детей. Объект опечатан», — рассказали в РПН. Железнодорожный райсуд приостановил деятельность центра на 90 суток.
