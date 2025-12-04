Детский центр в Екатеринбурге закрыли после визита санврачей

В Екатеринбурге на три месяца закрыли детский центр «Чудо-цветик». Специалисты Роспотребнадзора выявили там ряд нарушений, сообщили в свердловском управлении ведомства.

По данным РПН, у сотрудников не было медкнижек, моющиеся средства хранились в доступных для детей местах, на стенах и потолках — дефекты. Кроме того, нарушения выявлены и на пищеблоке, пишет ведомство в telegram-канале.