Общество

Детский центр в Екатеринбурге закрыли после визита санврачей

04 декабря 2025 в 16:03
В Екатеринбурге на три месяца закрыли детский центр «Чудо-цветик». Специалисты Роспотребнадзора выявили там ряд нарушений, сообщили в свердловском управлении ведомства.

По данным РПН, у сотрудников не было медкнижек, моющиеся средства хранились в доступных для детей местах, на стенах и потолках — дефекты. Кроме того, нарушения выявлены и на пищеблоке, пишет ведомство в telegram-канале.

«Работа „Чудо-цветика“ была приостановлена для предотвращение угрозы для детей. Объект опечатан», — рассказали в РПН. Железнодорожный райсуд приостановил деятельность центра на 90 суток.

