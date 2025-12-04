В Екатеринбурге вынесли приговор буйному отцу, напавшему на тренера

В Екатеринбурге вынесли приговор Адонису Мироеву, обвиненному в нападении на тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова. Суд признал Мироева виновным, сказала URA.RU адвокат потерпевшего Юлия Бакун.

По ее словам, Мироеву назначили 1,5 года исправительных работ. С обвиняемого в пользу потерпевшего взыскали 100 тысяч рублей. Мироев уже выплатил половину.

По версии следствия, 23 апреля Мироев накинулся на Слободчикова из-за того, что его дочь не завоевала призовые места на соревнованиях. На ситуацию обратила внимание заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она призвала наказать буйного свердловчанина. Силовики задержали Мироева и обвинили в хулиганстве (213 УК РФ). Свою вину он признал частично.