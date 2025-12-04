Мэр Екатеринбурга тайно съездил в Донбасс. Фото
Алексей Орлов отвез рекордную гуманитарную помощь
Фото: tg-канал Алексея Орлова
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отвез в Донбасс свыше 100 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале.
«В минувшую субботу отправили рекордную партию дополнительной помощи нашим землякам-участникам СВО. При поддержке неравнодушных горожан, бизнеса, учебных заведений, общественников, партии „Единая России“ было собрано свыше 100 тонн самого необходимого: от продуктов до транспортных средств», — сказал Орлов.
По его словам, груз был доставлен уже на этой неделе и вручен в руки бойцам-уральцам. «Вместе с волонтерами, сопровождавшими партию, я побывал на Донбассе, чтобы сказать спасибо парням, передать им собранную дополнительную помощь и выразить искреннюю благодарность от всех жителей столицы Урала. Наши доблестные защитники должны чувствовать внимание и заботу. Вместе мы победим. Екатеринбург — город добра и соучастия!» — подчеркнул градоначальник.
Фото: tg-канал Алексея Орлова
