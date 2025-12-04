Логотип РИА URA.RU
Мэр Екатеринбурга тайно съездил в Донбасс. Фото

Глава Екатеринбурга Орлов отвез 100 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО
04 декабря 2025 в 17:03
Алексей Орлов отвез рекордную гуманитарную помощь

Алексей Орлов отвез рекордную гуманитарную помощь

Фото: tg-канал Алексея Орлова

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отвез в Донбасс свыше 100 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале.

«В минувшую субботу отправили рекордную партию дополнительной помощи нашим землякам-участникам СВО. При поддержке неравнодушных горожан, бизнеса, учебных заведений, общественников, партии „Единая России“ было собрано свыше 100 тонн самого необходимого: от продуктов до транспортных средств», — сказал Орлов.

По его словам, груз был доставлен уже на этой неделе и вручен в руки бойцам-уральцам. «Вместе с волонтерами, сопровождавшими партию, я побывал на Донбассе, чтобы сказать спасибо парням, передать им собранную дополнительную помощь и выразить искреннюю благодарность от всех жителей столицы Урала. Наши доблестные защитники должны чувствовать внимание и заботу. Вместе мы победим. Екатеринбург — город добра и соучастия!» — подчеркнул градоначальник.

Фото: tg-канал Алексея Орлова

