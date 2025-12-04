По его словам, груз был доставлен уже на этой неделе и вручен в руки бойцам-уральцам. «Вместе с волонтерами, сопровождавшими партию, я побывал на Донбассе, чтобы сказать спасибо парням, передать им собранную дополнительную помощь и выразить искреннюю благодарность от всех жителей столицы Урала. Наши доблестные защитники должны чувствовать внимание и заботу. Вместе мы победим. Екатеринбург — город добра и соучастия!» — подчеркнул градоначальник.