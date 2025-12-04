ЧП произошло в 2024-м (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге два подростка, которых завербовали спецслужбы Украины, подожгли локомотив на ЖД-станции за 91 тысячу рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, 16-летний парни устроили теракт в декабре 2024-го на станции Свердловск-Сортировочный. За это они получили криптовалюту, эквивалентную 91 тысяче рублей. «Они попытались замаскировать незаконный доход, проведя ряд финансовых операций для придания деньгам легального вида», — отметило ведомство в telegram-канале.

Ущерб от преступления, который предстоит выплатить родственникам обвиняемых, составил 1,2 млн рублей. Уголовное дело передали в Центральный окружной военный суд.

