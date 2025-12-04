В Екатеринбурге арестовали троих сотрудников рехаба Анны Хоботовой
Меру пресечения избрал Ленинский районный суд
В Екатеринбурге отправили под стражу трех сотрудников общественно полезного фонда для трудных подростков «Галактика» Анны Хоботовой. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Меру пресечения избрали Алексею Пестереву, Елене Давыдовой и Кириллу Чеботареву. Их обвинили в незаконном лишении свободы несовершеннолетних (ст. 127 УК РФ).
«Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей по 26 января 2026 года. Постановления суда вступят в законную силу через трое суток, если не будут обжалованы сторонами», — рассказали в инстанции.
По данным URA.RU, Чеботарев, Давыдова и Пестерев работали в рехабе в Исети, где 26 ноября прошла проверка. После этого оттуда забрали 22 подростков. Ранее Чеботарев дважды попадал под суд за угон и наркотики.
До этого в Подмосковье отправили в СИЗО екатеринбуржца Виталия Балабрикова — ранее судимого за наркотики. Это произошло после того, как из центра Хоботовой в Дедовске, где он работал, госпитализировали 16-летнего подростка. Парень впал в кому. Как говорили в столичном СК, в рехабе месяцами могли издеваться над детьми. Хоботова была объявлена в розыск, а затем задержана. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
