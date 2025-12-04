В Екатеринбурге арестовали троих сотрудников рехаба Анны Хоботовой

Меру пресечения избрал Ленинский районный суд Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге отправили под стражу трех сотрудников общественно полезного фонда для трудных подростков «Галактика» Анны Хоботовой. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Меру пресечения избрали Алексею Пестереву, Елене Давыдовой и Кириллу Чеботареву. Их обвинили в незаконном лишении свободы несовершеннолетних (ст. 127 УК РФ).

«Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей по 26 января 2026 года. Постановления суда вступят в законную силу через трое суток, если не будут обжалованы сторонами», — рассказали в инстанции.

По данным URA.RU, Чеботарев, Давыдова и Пестерев работали в рехабе в Исети, где 26 ноября прошла проверка. После этого оттуда забрали 22 подростков. Ранее Чеботарев дважды попадал под суд за угон и наркотики.