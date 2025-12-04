«Похотливый и агрессивный»: экс-реабилитант рассказал об арестованных сотрудниках рехаба под Екатеринбургом

Силовики в рехаб в Исети нагрянули в конце ноября Фото: предоставлено читателем URA.RU

Бывший воспитанник назвал агрессивным и похотливым арестованного консультанта-аддиктолога Алексея Пестерева, трудившегося в свердловском филиале реабилитационного центра для трудных подростков Анны Хоботовой. По словам бывшего реабилитанта, Пестерев мог «сильно забивать на свою работу».

«Он своеобразный, похотливый, все очень близко к сердцу воспринимает. И при этом очень агрессивный. Двигается на своей волне, никого не слушает, сам по себе. Когда я был на реабилитации, то видел, как [Пестерев] закрывался в консультантской. Про него говорили, что он тесно общался с одной девочкой в центре», — сказал URA.RU бывший реабилитант рехаба Хоботовой в Исети.

Другого арестованного сотрудника центра Кирилла Чеботаева собеседник описал как «грамотного специалиста». «Он хороший консультант. Никогда не применял насилие. Всегда мог обстановку разбавить шуткой или смешной историей. Он меня постоянно поддерживал. Мог просто обнять, чтобы стало лучше», — описал собеседник Чеботаева.

Продолжение после рекламы

Он отметил, что третьей сотруднице рехаба Елене Давыдовой, которую тоже арестовали, очень сильно доверял. «Максимум, что она могла позволить себе, — оттаскать за уши. Она меня таскала, моего лучшего друга с реабилитации таскала, но за дело. Я не воспринимал это как унижение. Если она делала такое, то не сильно. [Давыдова] помогла мне встать на правильный путь: она много разговаривала со мной, помогала мне. Она была одной из тех, кому я мог сильно доверять. Я даже маме некоторые вещи не рассказывал, а ей говорил», — заключил собеседник агентства.

Об аресте Пестерева, Давыдовой и Чеботаева стало известно 4 декабря. Против них возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Обвиняемыми они стали после проверки в рехабе в Исети 26 ноября. После визита силовиков из центра забрали 22 подростка.

До этого в Подмосковье отправили в СИЗО екатеринбуржца Виталия Балабрикова — ранее судимого за наркотики. Это произошло после того, как из центра Хоботовой в Дедовске, где он работал, госпитализировали 16-летнего подростка. Парень впал в кому. Как говорили в столичном СК, в рехабе месяцами могли издеваться над детьми. Хоботова была объявлена в розыск, а затем задержана. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.