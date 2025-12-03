Бывший владелец Pornhub думает над покупкой зарубежных активов «Лукойла»

Активы «Лукойла» хочет купить человек, связанный с индустрией развлечений для взрослых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, ранее владевший активами в индустрии развлечений для взрослых, в том числе порносайтом Pornhub, рассматривает возможность покупки зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, бывший владелец контрольного пакета акций компании, занимающейся развлечениями для взрослых, включающей сайт Pornhub, обратился в Министерство финансов США с предложением о покупке международных активов находящейся под санкциями российской нефтяной компании „Лукойл“», — пишет Reuters. По их данным, инвестор уже направил в Министерство финансов США запрос о согласовании потенциальной сделки.

Сам бизнесмен отказался раскрывать детали. Однако, по его словам, Lukoil International является отличной инвестицией, и любой был бы рад владеть этими активами. В Минфине США агентству также не дали комментарий по этому вопросу.

При этом финансовые возможности Бергмайра существенно уступают предполагаемой стоимости иностранных активов «Лукойла». В рейтинге The Sunday Times Rich List за 2021 год его состояние оценивалось не менее чем в 1,2 миллиарда фунтов, тогда как стоимость зарубежного бизнеса российской компании эксперты оценивают как минимум в десять раз выше.

В 1990‑х годах Бергмайр работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs, а затем сосредоточился на частных инвестициях. До 2023 года он контролировал компанию MindGeek, управлявшую Pornhub, RedTube и YouPorn.