Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Азия

Россия и Индия будут вместе защищать тигров

Россия присоединится к Международному альянсу больших кошек
03 декабря 2025 в 19:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Россия вместе с другими странами мира будет защищать больших кошек

Россия вместе с другими странами мира будет защищать больших кошек

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Россия в ближайшие дни присоединится к Международному альянсу больших кошек (IBCA). Официальное объявление сделают во время визита президента России Владимира Путина в Индию 4-5 декабря. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Будет объявлено о присоединении России к Международному альянсу больших кошек», — сказал Ушаков корреспонденту URA.RU. IBCA создан в 2023 году по инициативе Индии для защиты семи видов больших кошек.

РФ участвует в охране амурского тигра, снежного барса и леопардов, которые обитают на территории России. Благодаря государственным программам численность амурских тигров выросла с менее чем 50 в 1940-х до около 750 особей сегодня. В стране также восстанавливают популяцию дальневосточного леопарда и изучают снежного барса.

Продолжение после рекламы

Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом 4-5 декабря. По приглашению премьер-министра Нарендры Моди, он примет участие в 23-м ежегодном российско-индийском саммите. В рамках мероприятия планируется обсуждение перспектив развития двустороннего сотрудничества, вопросов региональной и глобальной повестки, а также взаимодействия в оборонной сфере и поставок российского вооружения. Этот визит станет первым приездом Владимира Путина в Индию с начала конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал