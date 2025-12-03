Россия и Индия будут вместе защищать тигров
Россия вместе с другими странами мира будет защищать больших кошек
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Россия в ближайшие дни присоединится к Международному альянсу больших кошек (IBCA). Официальное объявление сделают во время визита президента России Владимира Путина в Индию 4-5 декабря. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Будет объявлено о присоединении России к Международному альянсу больших кошек», — сказал Ушаков корреспонденту URA.RU. IBCA создан в 2023 году по инициативе Индии для защиты семи видов больших кошек.
РФ участвует в охране амурского тигра, снежного барса и леопардов, которые обитают на территории России. Благодаря государственным программам численность амурских тигров выросла с менее чем 50 в 1940-х до около 750 особей сегодня. В стране также восстанавливают популяцию дальневосточного леопарда и изучают снежного барса.
Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом 4-5 декабря. По приглашению премьер-министра Нарендры Моди, он примет участие в 23-м ежегодном российско-индийском саммите. В рамках мероприятия планируется обсуждение перспектив развития двустороннего сотрудничества, вопросов региональной и глобальной повестки, а также взаимодействия в оборонной сфере и поставок российского вооружения. Этот визит станет первым приездом Владимира Путина в Индию с начала конфликта на Украине.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.