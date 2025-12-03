Россия и Индия будут вместе защищать тигров

Россия вместе с другими странами мира будет защищать больших кошек Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Россия в ближайшие дни присоединится к Международному альянсу больших кошек (IBCA). Официальное объявление сделают во время визита президента России Владимира Путина в Индию 4-5 декабря. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Будет объявлено о присоединении России к Международному альянсу больших кошек», — сказал Ушаков корреспонденту URA.RU. IBCA создан в 2023 году по инициативе Индии для защиты семи видов больших кошек.

РФ участвует в охране амурского тигра, снежного барса и леопардов, которые обитают на территории России. Благодаря государственным программам численность амурских тигров выросла с менее чем 50 в 1940-х до около 750 особей сегодня. В стране также восстанавливают популяцию дальневосточного леопарда и изучают снежного барса.

Продолжение после рекламы