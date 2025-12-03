Логотип РИА URA.RU
Общество

В Госдуме отказались верить в невменяемость Долиной

Останина: с делом о квартире Долиной должен разобраться Верховный суд
03 декабря 2025 в 21:12
Верховный суд должен выработать единый подход к делам по квартирам после случая с Долиной

Верховный суд должен выработать единый подход к делам по квартирам после случая с Долиной

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Верховный суд должен закрепить единую судебную практику по делам, аналогичным ситуации с Ларисой Долиной. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Речь идет о деле, в котором певица получила обратно свою квартиру, но не вернула деньги добросовестному покупателю.

«Долина не только возвратила квартиру, но и не вернула деньги покупателю. Я не верю в невменяемость Ларисы Долиной. Концерты она свои дает как человек вменяемый», — подчеркнула Останина. Ее слова передает LIFE

Останина назвала случай исключительным и подчеркнула, что покупатель не должен нести ответственность за мошеннические схемы. По словам депутата, единая позиция Верховного суда могла бы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной разгорелся в 2024 году. Артистка заявила, что продала жилье под влиянием мошенников. После этого она через суд вернула квартиру в Хамовниках. Полина Лурье, которая приобретала жилье у Долиной, осталась без жилья и без денег. После этого общественность ополчилась на артистку. Верховный суд усмотрел нарушение в решении нижестоящих инстанций и уже запросил материалы дела об оспаривании сделки по продаже квартиры.

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

