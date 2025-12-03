В Госдуме отказались верить в невменяемость Долиной

Верховный суд должен выработать единый подход к делам по квартирам после случая с Долиной Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Верховный суд должен закрепить единую судебную практику по делам, аналогичным ситуации с Ларисой Долиной. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Речь идет о деле, в котором певица получила обратно свою квартиру, но не вернула деньги добросовестному покупателю.

«Долина не только возвратила квартиру, но и не вернула деньги покупателю. Я не верю в невменяемость Ларисы Долиной. Концерты она свои дает как человек вменяемый», — подчеркнула Останина. Ее слова передает LIFE.

Останина назвала случай исключительным и подчеркнула, что покупатель не должен нести ответственность за мошеннические схемы. По словам депутата, единая позиция Верховного суда могла бы предотвратить подобные ситуации в будущем.

