Названа причина, почему в Европе забили тревогу из-за слов Путина о готовности к войне
В Европе исказили слова Путина о готовности России к войне
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Заявление президента России Владимира Путина о том, что страна готова к возможному военному столкновению с Европой (по факту с НАТО), усилило тревожные настроения в европейских странах. После этих слов некоторые европейские политики стали «переиначивать» высказывание российского лидера, говоря, что Россия якобы уже готовится к войне с Европой.
В то же время сами европейские политики, включая высокопоставленных генералов, много раз выступали с жесткими заявлениями в адрес России. Они призывали к милитаризации экономики, говорили о необходимости готовиться к войне и даже допускали возможность нанесения превентивных ударов по российской территории. В этом свете нынешняя реакция на слова Путина выглядит понятной и, в целом, заранее предсказуемой. По сути, европейцы намеренно пытаются исказить смысл его слов, чтобы отвлечь внимание общества от ухудшающейся в их странах экономической и политической ситуации.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена вступать в военный конфликт с европейскими государствами. В то же время он подчеркнул, что в случае, если страны Европы сами пойдут на эскалацию и начнут боевые действия, Россия «прямо сейчас» располагает готовностью к такому развитию событий. По словам российского лидера, в ситуации, при которой войну инициирует Европа, события могут развернуться столь стремительно, что у России «может не остаться партнеров для переговоров».
