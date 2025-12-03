В Европе исказили слова Путина о готовности России к войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление президента России Владимира Путина о том, что страна готова к возможному военному столкновению с Европой (по факту с НАТО), усилило тревожные настроения в европейских странах. После этих слов некоторые европейские политики стали «переиначивать» высказывание российского лидера, говоря, что Россия якобы уже готовится к войне с Европой.

В то же время сами европейские политики, включая высокопоставленных генералов, много раз выступали с жесткими заявлениями в адрес России. Они призывали к милитаризации экономики, говорили о необходимости готовиться к войне и даже допускали возможность нанесения превентивных ударов по российской территории. В этом свете нынешняя реакция на слова Путина выглядит понятной и, в целом, заранее предсказуемой. По сути, европейцы намеренно пытаются исказить смысл его слов, чтобы отвлечь внимание общества от ухудшающейся в их странах экономической и политической ситуации.