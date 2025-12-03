Румыния уничтожила украинский беспилотник в Черном море

Разработанный Украиной беспилотник Sea Baby уничтожили водолазы-саперы из Румынии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военно-морские силы Румынии уничтожили надводный морской беспилотник типа Sea Baby, дрейфовавший в акватории Черного моря примерно в 36 морских милях к востоку от порта Констанца. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

«В среду Военно-морские силы Румынии уничтожили надводный морской беспилотник, обнаруженный дрейфующим в Черном море, примерно в 36 морских милях к востоку от Констанцы ... нейтрализованный объект был беспилотным морским дроном „Sea Baby“», — сообщил местный профильный портал DefenseRomania со ссылкой на Минобороны страны. По данным ведомства, аппарат представлял угрозу безопасности судоходства в районе интенсивного движения гражданских судов.

По информации министерства, сигнал о подозрительном объекте поступил от Береговой охраны, экипаж которой заметил дрейфующее судно без опознавательных знаков на пути возможных торговых маршрутов. После этого в район было направлено подразделение 39-го водолазного центра Военно-морских сил, специализирующееся на поиске и нейтрализации взрывных устройств на воде.

Специалисты провели визуальный осмотр и технический анализ корпуса и оборудования аппарата и идентифицировали его как беспилотный морской дрон Sea Baby. С учетом выявленных рисков группа реагирования запросила и получила разрешение командования на уничтожение объекта на месте. Фрагменты корпуса ушли на глубину, а угроза для проходящих судов была устранена.

Defenseromania указывает, что дроны типа Sea Baby ранее использовались украинскими военными в акватории Черного моря и в ударах по объектам в Крыму. Официальное румынское ведомство в своем сообщении не уточнило страну-принадлежность уничтоженного аппарата, ограничившись технической идентификацией типа беспилотника.

В течение последней недели в акватории Черного моря были совершены несколько атак на танкеры. Первыми под удар попали суда Kairos и Virat. Затем, 2 декабря, был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Что известно о ситуации в Черном море — в материале URA.RU.