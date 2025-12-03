Лера Кудрявцева заплатит полмиллиона за залитую квартиру соседей
Кудрявцева затопила соседей и теперь должна 463 446 рублей
Фото: Владимир Андреев
Пресненский суд Москвы обязал телеведущую Леру Кудрявцеву выплатить 463 тысячи рублей компании «АльфаСтрахование» из-за затопления квартир соседей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.
«Удовлетворен иск страховой компании к Валерии Кудрявцевой... Суд постановил взыскать с Кудрявцевой в пользу АО „АльфаСтрахование“ 463 446 рублей», — сообщает официальный telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы». Также телеведущая обязана возместить расходы по уплате государственной пошлины и нотариальные расходы.
Страховая компания ранее возместила ущерб пострадавшим от затопления жильцам и подала регрессный иск к Кудрявцевой как виновнице происшествия. Суд требования удовлетворил в полном объеме.
