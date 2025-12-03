Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Лера Кудрявцева заплатит полмиллиона за залитую квартиру соседей

03 декабря 2025 в 21:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кудрявцева затопила соседей и теперь должна 463 446 рублей

Кудрявцева затопила соседей и теперь должна 463 446 рублей

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресненский суд Москвы обязал телеведущую Леру Кудрявцеву выплатить 463 тысячи рублей компании «АльфаСтрахование» из-за затопления квартир соседей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

«Удовлетворен иск страховой компании к Валерии Кудрявцевой... Суд постановил взыскать с Кудрявцевой в пользу АО „АльфаСтрахование“ 463 446 рублей», — сообщает официальный telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы». Также телеведущая обязана возместить расходы по уплате государственной пошлины и нотариальные расходы.

Страховая компания ранее возместила ущерб пострадавшим от затопления жильцам и подала регрессный иск к Кудрявцевой как виновнице происшествия. Суд требования удовлетворил в полном объеме.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал