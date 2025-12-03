В России заблокировали популярную игру из-за преступлений против детей

Роскомнадзор ограничил доступ в детскую онлайн-игру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Роскомнадзор (РКН) ограничил на территории России доступ к онлайн-платформе Roblox. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox», — сообщили в ведомстве РИА Новости. Решение связано с размещением на сервисе материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ*-тематики (движение признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации).

Отмечается, что в игровой среде дети сталкиваются с сексуальными домогательствами: у них вымогают интимные фотографии, пытаются склонить к развратным действиям и насилию. «В Роскомнадзоре подчеркнули, что Roblox привлекает внимание педофилов, которые знакомятся с детьми в чатах игры», — передает «Ведомости» со ссылкой на заявление РКН.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что неоднократно направляли администрации Roblox уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Речь шла о материалах, которые, по оценке ведомства, могут вредить духовно-нравственному развитию детей. Мониторинг площадки, как заявили в службе, показал, что внутренняя система модерации платформы не обеспечивает необходимый уровень фильтрации публикуемых материалов.

О сбоях в работе Roblox пользователи из России начали массово сообщать утром в 3 декабря. По данным сервиса Downdetector, за сутки было зафиксировано более 12,5 тысячи обращений. Днем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем telegram-канале допустила, что платформа может быть заблокирована в России, сославшись на поступающие к ней обращения родителей и общественных организаций.