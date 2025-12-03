В Молдавии одобрили решение закрыть Русский дом в Кишиневе

Молдавия приняла решение закрыть Русский дом в Кишиневе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Власти Молдавии окончательно утвердили решение о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе и поручили МИД уведомить об этом Москву. Об этом говорится в постановлении парламента, одобренном президентом Майей Санду и опубликованном в «Официальном вестнике» Республики Молдова.

«Указ о промульгации Закона о денонсации Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров (№ 454-X от 28 ноября 2025 г)», — сообщается на сайте «Официального вестника». Закон появился в перечне подписанных указов президента. Кишинев выходит из договора в одностороннем порядке и запускает предусмотренную соглашением процедуру.

Молдавское правительство ранее разъясняло, что формальный выход возможен после отказа одной из сторон от автоматического продления договора еще на пять лет. Соглашение вступило в силу 4 июля 2021 года, поэтому юридически прекратить его действие Кишинев сможет лишь после 4 июля 2026 года.

Новость о прекращении работы Русского дома вызвала в Кишиневе акции протеста со стороны российских соотечественников и общественных организаций. За две недели они собрали около четырех тысяч подписей с требованием сохранить центр как гуманитарную и культурную площадку.