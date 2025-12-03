Украина исключила русский язык из списка защищаемых языков
03 декабря 2025 в 19:42
Верховная рада Украины на заключительном чтении одобрила закон об исключении русского языка из списка подлежащих защите языков. Из списка еще убирается молдавский язык.
