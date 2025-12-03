Кто такая волонтер Анна Плужникова, которую наградил Путин

Плужникова помогала очищать побережье от мазута в Анапе Фото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин вручил награду «Волонтер года-2025» Анне Плужниковой за ее помощь в ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе. Церемония награждения прошла на международном форуме «Мы вместе» в Москве. В своем выступлении девушка поблагодарила всех неравнодушных людей и подчеркнула, что сила волонтеров — в командной работе. Кто такая Анна Плужникова и что о ней известно — в материале URA.RU.

От интерната — к волонтерству: история психолога Анны Плужниковой

Плужникова стала волонтером 2025 года Фото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

Анна Плужникова — московский психолог и волонтер, чья жизнь с детства связана с больницами. Из-за тяжелого искривления позвоночника она почти все детство провела в больницах и интернатах, домой ее привозили только на выходные. Позже ей сделали операцию и установили металлоконструкцию в спину. Это улучшило состояние, но хронический кашель и физические ограничения никуда не исчезли. Пережитая боль и одиночество со временем подтолкнули Анну к профессии психолога — она хотела разобраться с собственными травмами, чтобы затем помогать другим.

Ее волонтерский путь начался с работы в детском доме. Коллега-психолог предложила ей поучаствовать в этом проекте, и она сразу согласилась. По словам Анны, ей хотелось, чтобы другие дети не чувствовали такого же одиночества, которое она испытывала когда-то сама. Однако это была непростая работа из-за того, что дети-сироты быстро привязывались к волонтерам.

Позже она нашла место, где ее опыт боли оказался особенно нужным, — детский хоспис «Дом с маяком». Друзья отговаривали ее, говоря, что это слишком тяжело — видеть умирающих детей и страдания родителей. Но для Анны смерть не была чем-то пугающим. «Я в этом выросла, — говорила она. — У меня появилась своего рода суперспособность — не бояться того, что другим кажется страшным». По ее словам, именно там она научилась особенно ценить каждый день.

Позже Анна нашла новый способ помогать — через свое хобби. Она обожает готовить для других. В январе 2024 года мама позвонила ей и рассказала об экологической катастрофе под Анапой. Несмотря на проблемы со здоровьем, Плужникова отправилась туда волонтером-поваром. Там она кормила активистов, которые убирали мазут с берега. В зоне ЧС девушка провели в общей сложности три месяца.

После окончания смены она не стала возвращаться в Москву. Анна арендовала жилье в приморском поселке Витязево. Оттуда она продолжила удаленно вести психологические консультации и несколько раз в неделю выходить помогать на кухне. «Это нужно в первую очередь мне, — говорила она. — Я заряжаюсь от помощи другим».

Что известно о форуме

Центральной частью форума стало вручение премии #МЫВМЕСТЕ Фото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

Форум «Мы вместе» является крупнейшим событием в сфере добровольчества и социальных инициатив. Он проходит ежегодно со 2 по 5 декабря на площадке национального центра «Россия». Форум приурочен к Международному дню добровольца, который во всем мире отмечают 5 декабря. В этом году мероприятие собрало волонтеров из всех регионов России и представителей из 47 иностранных государств.

Центральной частью форума является вручение премии #МЫВМЕСТЕ. Эта премия имеет стратегическое значение, так как она посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года. Ее главная миссия — выявить и поддержать настоящих «лидеров социальных изменений». Премия ищет героев среди некоммерческих организаций (НКО), рядовых волонтеров, представителей бизнеса, которые реализуют социальные проекты, и журналистов, освещающих эти темы. Цель — не просто наградить, но и масштабировать лучшие практики, чтобы повысить качество жизни людей по всей стране.

Программа форума в этом году была посвящена трем ключевым темам: добровольчество, благотворительность и социальное партнерство. В течение нескольких дней прошло более 70 различных мероприятий: дискуссий, мастер-классов, стратегических сессий и презентаций. В них приняли участие свыше 300 российских и зарубежных экспертов, которые делились опытом и искали новые решения актуальных проблем.

