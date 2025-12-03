Психолог объяснила, почему люди несут деньги гадалкам и экстрасенсам

Участники шоу «Битва экстрасенсов» — обычные актеры, но люди им верят Фото: Личная страница телешоу «Битва экстрасенсов» в соцсети

Популярность людей с «высшими» силами остается высокой, несмотря на многочисленные разоблачения телешоу, в которых они участвуют. Почему зрители склонны верить им, объяснила психолог Адиля Файзулина, комментируя заявление бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова, что участники шоу обычные актеры.

«Есть методы, которые меняют мышление и реальность человека... Есть методы, с помощью которых человек успокаивается... У каждого свои способы выдерживать эту жизнь, боль, горе и отчаяние. Каждый на это имеет право, поэтому люди и несут деньги», — отметила Файзулина, отмечая популярность разного рода «экстрасенсов». Ее слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По мнению Файзулиной, популярность таких практик сохраняется, потому что людям хочется получать о себе новую информацию и искать способы справляться со стрессом. Психолог также отметила, что многие обращаются к гадалкам по тем же причинам, что другие — к алкоголю или психологу, и лишать их этого выбора не стоит.

Продолжение после рекламы

Ранее Сергей Сафронов рассказал, что за 15 лет работы в шоу не встречал людей с реальными сверхспособностями. В частности, «экстрасенсы» не смогли заметить, что он страдает онкологическим заболеванием.