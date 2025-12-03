Концерт Shamana отменили в Белгороде за два часа до начала
Выступление SHAMAN в Белгороде отменили
Фото: Илья Московец © URA.RU
Концерт певца Shaman (Ярослава Дронова) в Белгороде 3 декабря отменили за несколько часов до начала выступления в ДК «Энергомаш». Об отмене выступления представители ДК сообщили в соцсетях.
«Уважаемые друзья! Доводим до вашего сведения, что сегодня и в ближайшие 3 дня Дворец культуры „Энергомаш“ будет закрыт по техническим причинам. Запланированные мероприятия отменены», — говорится в сообщении Дворца культуры в ВКонтакте. Там же принесли извинения за доставленные неудобства всем, кто успел купить билеты на мероприятия на ближайшие пару дней.
Согласно афише, 3 и 4 декабря в ДК «Энергомаш» должен был выступить Shaman. По данным telegram-канала Baza, выступления отменили из-за «ожидаемых провокаций со стороны ВСУ».
