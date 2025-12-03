Концерт Shamana отменили в Белгороде за два часа до начала

Концерт певца Shaman ( Ярослава Дронова ) в Белгороде 3 декабря отменили за несколько часов до начала выступления в ДК «Энергомаш». Об отмене выступления представители ДК сообщили в соцсетях.

«Уважаемые друзья! Доводим до вашего сведения, что сегодня и в ближайшие 3 дня Дворец культуры „Энергомаш“ будет закрыт по техническим причинам. Запланированные мероприятия отменены», — говорится в сообщении Дворца культуры в ВКонтакте. Там же принесли извинения за доставленные неудобства всем, кто успел купить билеты на мероприятия на ближайшие пару дней.