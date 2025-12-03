Гендиректор ТАСС призвал СМИ объединиться в борьбе с фейками
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ведущие СМИ Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) должны выстроить системное сотрудничество в борьбе с фейками и информационными атаками. С таким предложением выступил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на 57-м заседании Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), которое проходит в городе Боао (КНР).
«Сегодня, когда мы, профессиональные СМИ, регулярно сталкиваемся с фейковыми вбросами и информационными атаками, критически важно обмениваться опытом в сфере фактчекинга», — заявил Кондрашов, занимающий пост президента OANA. Он предложил информационным агентствам региона присоединиться к Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).
GFCN учреждена ТАСС совместно с АНО «Диалог регионы» и «Мастерской новых медиа» как открытая профессиональная платформа для медиа разных стран. В ассоциации не предусмотрены политические или финансовые требования к кандидатам, что отличает ее от похожих структур в Европе и США.
OANA остается крупнейшей региональной медийной организацией, созданной для прямого и свободного обмена новостями между агентствами стран Азии и Тихого океана, где проживает более половины населения планеты. Сейчас в OANA входят 41 информационное агентство из 33 государств.
