Суд принял решение в деле об изъятии земли у экс-владельцев ЧЭМК и «Арианта»

Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил иск об изъятии земли у экс-владельцев ЧЭМК и «Арианта», Юрия Антипова и Александра Аристова. Как следует из материалов арбитража, решение принято 18 августа по иску Федеральной службы судебных приставов.
«Прочие судебные документы. Иск удовлетворить частично», — отмечено на сайте.
Подробности процесса отсутствуют Он ведется в закрытом режиме. Истцами и ответчиками в процессе выступают пристав Светлана Иксанова и бывший бенефициар работы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов. В сентябре 2024 года процесс по аналогичному спору с бывшим собственником «Арианта» Александром Аристовым стал единым.
Приставы изымают недвижимость, однако Антипов заявил о том, что может лишиться единственного жилья в доме на улице Обской площадью 1,035 тысячи кв метров. Активы расположены в Советском районе Челябинска: на улицах Толбухина (3,612 тысячи кв метров) и Калининградской. На последней земля находится в личной собственности (1,188 тысячи кв метров) и совместном владении с «Агрофирмой Ариант» (1,453 тысячи кв метров)). С агрофирмой бизнесмен делит также нежилое здание размером 74,8 кв метров, а с Аристовым — земельный участок в поселке Прудном Сосновского района. Площадь поля там 306 тысяч кв метров.
В июле приставы добились изъятия у зятя Аристова, Александра Кретова, двух участков в Тамани Краснодарского края. На этой земле стоят два коттеджа предпринимателей.
Земельные споры в судах разгорелись после национализации бизнеса обоих семейств. Антиповы остались без ЧЭМК, а Аристовы — без агрохолдинга. До 2020 года дела велись совместно, однако потом разделились. Поскольку приватизацию ЧЭМК арбитраж по иску Генпрокуратуры РФ признал незаконной, то и «Ариант», созданный уже после перехода металлургического бизнеса в частные руки, государство национализировало.
Предприниматели со СМИ не общаются. Неоднократно направленные в их адрес запросы остались без ответов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!