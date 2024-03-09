09 марта 2024
08 марта 2024

В Челябинске продают развлекательный комплекс на Алом поле за 150 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Здание выставили на торги за 150 млн рублей Фото:

В Челябинске выставили на торги за 150 млн рублей развлекательный комплекс на Алом поле. Объявление об этом появилось на сайте объявлений.

«Продается отдельно стоящее здание в центре города. Три этажа. Сейчас в здании арендаторы, освободят осенью 2024 года», — говорится в объявление на сайте «Авито». На снимках видно здание на Алом поле, прозванное горожанами «Утюгом» за нестандартную вытянутую округлую форму.

В настоящее время здание арендует РПЦ. Сюда переехал храм Александра Невского на время реконструкции. Сам храм находится в ста метрах от здания. Реконструкция началась в 2020 году и осенью все работы должны завершиться.

«Утюг», выставленный на продажу, строился под развлекательное ночное заведение. Само здание ввели в эксплуатацию в 2005 года. В разное время здесь находились ночные клубы от разных собственников и салон эротического массажа.

Арендаторы освободят здание осенью 2024 г
Арендаторы освободят здание осенью 2024 г

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В Челябинске выставили на торги за 150 млн рублей развлекательный комплекс на Алом поле. Объявление об этом появилось на сайте объявлений. «Продается отдельно стоящее здание в центре города. Три этажа. Сейчас в здании арендаторы, освободят осенью 2024 года», — говорится в объявление на сайте «Авито». На снимках видно здание на Алом поле, прозванное горожанами «Утюгом» за нестандартную вытянутую округлую форму. В настоящее время здание арендует РПЦ. Сюда переехал храм Александра Невского на время реконструкции. Сам храм находится в ста метрах от здания. Реконструкция началась в 2020 году и осенью все работы должны завершиться. «Утюг», выставленный на продажу, строился под развлекательное ночное заведение. Само здание ввели в эксплуатацию в 2005 года. В разное время здесь находились ночные клубы от разных собственников и салон эротического массажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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