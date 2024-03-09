В Челябинске продают развлекательный комплекс на Алом поле за 150 млн рублей

В Челябинске выставили на торги за 150 млн рублей развлекательный комплекс на Алом поле. Объявление об этом появилось на сайте объявлений.
«Продается отдельно стоящее здание в центре города. Три этажа. Сейчас в здании арендаторы, освободят осенью 2024 года», — говорится в объявление на сайте «Авито». На снимках видно здание на Алом поле, прозванное горожанами «Утюгом» за нестандартную вытянутую округлую форму.
В настоящее время здание арендует РПЦ. Сюда переехал храм Александра Невского на время реконструкции. Сам храм находится в ста метрах от здания. Реконструкция началась в 2020 году и осенью все работы должны завершиться.
«Утюг», выставленный на продажу, строился под развлекательное ночное заведение. Само здание ввели в эксплуатацию в 2005 года. В разное время здесь находились ночные клубы от разных собственников и салон эротического массажа.
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