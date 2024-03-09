В Челябинске продают развлекательный комплекс на Алом поле за 150 млн рублей

10 марта 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Здание выставили на торги за 150 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске выставили на торги за 150 млн рублей развлекательный комплекс на Алом поле. Объявление об этом появилось на сайте объявлений. «Продается отдельно стоящее здание в центре города. Три этажа. Сейчас в здании арендаторы, освободят осенью 2024 года», — говорится в объявление на сайте «Авито». На снимках видно здание на Алом поле, прозванное горожанами «Утюгом» за нестандартную вытянутую округлую форму. В настоящее время здание арендует РПЦ. Сюда переехал храм Александра Невского на время реконструкции. Сам храм находится в ста метрах от здания. Реконструкция началась в 2020 году и осенью все работы должны завершиться. «Утюг», выставленный на продажу, строился под развлекательное ночное заведение. Само здание ввели в эксплуатацию в 2005 года. В разное время здесь находились ночные клубы от разных собственников и салон эротического массажа. Арендаторы освободят здание осенью 2024 г https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_1570_m_v_tsentre_na_alom_pole_4009884432

В Челябинске выставили на торги за 150 млн рублей развлекательный комплекс на Алом поле. Объявление об этом появилось на сайте объявлений. «Продается отдельно стоящее здание в центре города. Три этажа. Сейчас в здании арендаторы, освободят осенью 2024 года», — говорится в объявление на сайте «Авито». На снимках видно здание на Алом поле, прозванное горожанами «Утюгом» за нестандартную вытянутую округлую форму. В настоящее время здание арендует РПЦ. Сюда переехал храм Александра Невского на время реконструкции. Сам храм находится в ста метрах от здания. Реконструкция началась в 2020 году и осенью все работы должны завершиться. «Утюг», выставленный на продажу, строился под развлекательное ночное заведение. Само здание ввели в эксплуатацию в 2005 года. В разное время здесь находились ночные клубы от разных собственников и салон эротического массажа.