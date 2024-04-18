Пермские ученые придумали мобильное устройство для быстрой и дешевой нефтедобычи

Ученые ПНИПУ разработали компактный буровой насос для нефтедобывающей отрасли

19 апреля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Разработка пермских ученых позволит быстрее и проще добывать нефть и другие полезные ископаемые Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Ученые Пермского Политеха разработали новую технику для добычи нефти и других полезных ископаемых. Речь о буровом насосе, который используют в нефтедобывающей отрасли. Специалисты ПНИПУ придумали, как сделать это оборудование более дешевым, компактным и легким. Это поможет применять его в тех местах, куда сложно доставить аналоги такой техники. «У существующих моделей насосных агрегатов есть недостатки. Это высокая стоимость, внушительные габариты и масса, которые усложняют транспортировку на место бурения. Ученые ПНИПУ разработали собственную конструкцию насоса. Она легче по весу и более компактна. Также отличается простым строением и системой управления, высокой надежностью и низкой ценой. Главная идея в том, что конструкция упрощается за счет того, что двигатель и насосный агрегат поместятся в один корпус», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ. В перспективе разработку ученых можно применять на любых буровых или мобильных станциях, на которых имеется электричество. Насосы обеспечивают подачу раствора в скважину, удаляют из нее отходы и стабилизируют давление, чтобы снизить риск аварий из-за обрушения стенок шахты. Благодаря изобретению специалистов ПНИПУ эти процессы можно сделать дешевле и проще. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха придумали, как снизить риски авиакатастроф, которые могут случиться из-за обледенения двигателей самолетов. Для этого специалисты ПНИПУ разработали способ удаления льда с лопастей вентиляторов с помощью лазеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые Пермского Политеха разработали новую технику для добычи нефти и других полезных ископаемых. Речь о буровом насосе, который используют в нефтедобывающей отрасли. Специалисты ПНИПУ придумали, как сделать это оборудование более дешевым, компактным и легким. Это поможет применять его в тех местах, куда сложно доставить аналоги такой техники. «У существующих моделей насосных агрегатов есть недостатки. Это высокая стоимость, внушительные габариты и масса, которые усложняют транспортировку на место бурения. Ученые ПНИПУ разработали собственную конструкцию насоса. Она легче по весу и более компактна. Также отличается простым строением и системой управления, высокой надежностью и низкой ценой. Главная идея в том, что конструкция упрощается за счет того, что двигатель и насосный агрегат поместятся в один корпус», — рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ. В перспективе разработку ученых можно применять на любых буровых или мобильных станциях, на которых имеется электричество. Насосы обеспечивают подачу раствора в скважину, удаляют из нее отходы и стабилизируют давление, чтобы снизить риск аварий из-за обрушения стенок шахты. Благодаря изобретению специалистов ПНИПУ эти процессы можно сделать дешевле и проще. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха придумали, как снизить риски авиакатастроф, которые могут случиться из-за обледенения двигателей самолетов. Для этого специалисты ПНИПУ разработали способ удаления льда с лопастей вентиляторов с помощью лазеров.