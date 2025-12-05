Верховный суд отказался пересмотреть цену квартиры экс-хозяйки «Арианта»
Верховный суд встал на сторону приставов в споре с дочерью основателя «Арианта»
Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу экс-владелицы национализированного челябинского холдинга «Ариант» Елены Кретовой. Кретова оспаривала действия приставов, оценивших ее квартиру в курортной зоне озера Кисегач в 13, 2 млн рублей. Саму квартиру собираются продать с торгов в рамках национализации «Арианта».
«Отказать Кретовой Елене Александровне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в решении суда. Ранее Кретова пыталась оспорить действия приставов в судах нижестоящих инстанций, но ей везде отказывали.
В январе курортную квартиру, площадью в 65,3 квадратных метра, выставили за 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей. Кретова не согласилась с оценкой недвижимости и подала на приставов суд. На время судебных процессов квартиру с торгов сняли. Саму квартиру хотят продать в счет погашения долгов перед государством. Елена Кретова — дочь бизнесмена Александра Аристова, основателя «Арианта».
Долги возникли после национализации «Арианта» и Челябинского электрометаллургического комбината, которыми владели семьи Аристовых, Кретовых и Антиповых. С трех семей в пользу государства взыскивают 4,5 млрд рублей. Компании национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. Чтобы покрыть долги, приставы арестовали все имущество трех семей и будут продавать с торгов.
В холдинге «Ариант» были национализированы агрофирмы «Ариант» и «Южная», фирма «Кубань-вино» и Центр пищевой индустрии «Ариант». Все четыре актива переданы компании «Капитал», подконтрольной Россельхозбанку. Представители Аристовых и Кретовых судебные процессы не комментируют.
