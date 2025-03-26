Что известно про Евгения Куйвашева — теперь уже бывшего свердловского губернатора: справка

Евгений Куйвашев покинул пост губернатора Свердловской области

27 марта 2025 в 01:00 Размер текста - 17 +

На посту губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев проработал больше 12 лет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку с поста губернатора Свердловской области, которой руководил почти 13 лет. Биография управленца, который совершенно точно войдет в историю, — в справке URA.RU. Евгений Куйвашев родился 16 марта 1971 года в Луговском (Ханты-Мансийский автономный округ). Образование он получил в Тобольском медучилище, которое окончил в 1993 году, а затем в Институте Федеральной пограничной службы в 1999 году выучился на юриста, в 2002 году Куйвашев слушал лекции в Йельском университете (США). В 2010-м он прошел курсы переподготовки в Тюменском государственном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление». Куйвашев служил в армии, по возвращении оттуда занимался методической работой по физической культуре в управлении технологического транспорта в Сургуте. Также он был заместителем председателя по коммерческим вопросам в нефтеюганском отделении Союза ветеранов Афганистана, трудился в поселке Пойковском зубным техником, машинистом бетономешалки, монтажником-высотником, юрисконсультом в ПМУП «РЭУ». В 1997 году Куйвашев устроился в администрацию Пойковского, где работал сначала помощником главы Эдуарда Худайнатова (впоследствии — президент «Роснефти»), потом его замом, а после отъезда Худайнатова в Москву в 2000 году Куйвашев возглавил поселок. В 2004—2005 годах он был замначальника управления судебных приставов в Москве. В конце 2005 года Куйвашев стал главой администрации Тобольска, в 2007-м его избрали мэром Тюмени от «Единой России». В феврале 2011 года Куйвашев стал заместителем полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. 14 мая 2012 года Куйвашев указом президента Владимира Путина был назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. После подтверждения его кандидатуры заксобранием он официально вступил в должность. В 2017 и 2022 годах Куйвашева переизбирался на новые пятилетние сроки. Свою личную жизнь Куйвашев никогда не афишировал. Известно, что у него есть сын и дочь от разных браков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евгений Куйвашев ушел в отставку с поста губернатора Свердловской области, которой руководил почти 13 лет. Биография управленца, который совершенно точно войдет в историю, — в справке URA.RU. Евгений Куйвашев родился 16 марта 1971 года в Луговском (Ханты-Мансийский автономный округ). Образование он получил в Тобольском медучилище, которое окончил в 1993 году, а затем в Институте Федеральной пограничной службы в 1999 году выучился на юриста, в 2002 году Куйвашев слушал лекции в Йельском университете (США). В 2010-м он прошел курсы переподготовки в Тюменском государственном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление». Куйвашев служил в армии, по возвращении оттуда занимался методической работой по физической культуре в управлении технологического транспорта в Сургуте. Также он был заместителем председателя по коммерческим вопросам в нефтеюганском отделении Союза ветеранов Афганистана, трудился в поселке Пойковском зубным техником, машинистом бетономешалки, монтажником-высотником, юрисконсультом в ПМУП «РЭУ». В 1997 году Куйвашев устроился в администрацию Пойковского, где работал сначала помощником главы Эдуарда Худайнатова (впоследствии — президент «Роснефти»), потом его замом, а после отъезда Худайнатова в Москву в 2000 году Куйвашев возглавил поселок. В 2004—2005 годах он был замначальника управления судебных приставов в Москве. В конце 2005 года Куйвашев стал главой администрации Тобольска, в 2007-м его избрали мэром Тюмени от «Единой России». В феврале 2011 года Куйвашев стал заместителем полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. 14 мая 2012 года Куйвашев указом президента Владимира Путина был назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. После подтверждения его кандидатуры заксобранием он официально вступил в должность. В 2017 и 2022 годах Куйвашева переизбирался на новые пятилетние сроки. Свою личную жизнь Куйвашев никогда не афишировал. Известно, что у него есть сын и дочь от разных браков.