В Кургане появится жилой комплекс, который назовут в честь главного оружия России
В Заозерном микрорайоне Кургана строят дом с названием «Орешник»
В Кургане в микрорайоне Заозерного строят жилой комплекс, у которого сменилось название с ООО «КПД Заказчик» на СЗ «Орешник 45». Застройщиком выступает компания из Челябинска. Название придумали маркетологи из-за популярности одноименного нового вида российского оружия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель компании Александр Носов.
«Это первый дом в Кургане под названием „Орешник“. До этого мы построили дом с таким же названием в Челябинской области. Он находится рядом с оборонно-промышленным предприятием. В новом доме будет жить много сотрудников данного завода», — пояснил принцип выбора нового названия Носов.
По словам руководителя, организация «КПД-Заказчик» никуда не делась. А причиной открытия нового предприятия стала необходимость работать с курганскими покупателями по договорам долевого участия в строительстве. В строящемся одиннадцатиэтажном панельном доме будет 238 квартир. Строительные материалы, в частности сами панельные блоки, производит эта же организация в Челябинске. В открытых данных указано, что сдать объект планируют в конце следующего года.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане продолжает дорожать жилье. Так, рост стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья обогнал темпы увеличения цены в таких городах как Астрахань и Грозный.
