Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

В Кургане появится жилой комплекс, который назовут в честь главного оружия России

В Кургане строят дом в честь нового российского оружия «Орешник»
04 декабря 2025 в 14:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Заозерном микрорайоне Кургана строят дом с названием «Орешник»

В Заозерном микрорайоне Кургана строят дом с названием «Орешник»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Заозерного строят жилой комплекс, у которого сменилось название с ООО «КПД Заказчик» на СЗ «Орешник 45». Застройщиком выступает компания из Челябинска. Название придумали маркетологи из-за популярности одноименного нового вида российского оружия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель компании Александр Носов.

«Это первый дом в Кургане под названием „Орешник“. До этого мы построили дом с таким же названием в Челябинской области. Он находится рядом с оборонно-промышленным предприятием. В новом доме будет жить много сотрудников данного завода», — пояснил принцип выбора нового названия Носов.

По словам руководителя, организация «КПД-Заказчик» никуда не делась. А причиной открытия нового предприятия стала необходимость работать с курганскими покупателями по договорам долевого участия в строительстве. В строящемся одиннадцатиэтажном панельном доме будет 238 квартир. Строительные материалы, в частности сами панельные блоки, производит эта же организация в Челябинске. В открытых данных указано, что сдать объект планируют в конце следующего года.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продолжает дорожать жилье. Так, рост стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья обогнал темпы увеличения цены в таких городах как Астрахань и Грозный. 

Материал из сюжета:

Комплексная застройка в Курганской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал