Максим Пивоваров работает замдиректора по ВР в школе №49 города Сочи

Бывший депутат Курганской городской думы Максим Пивоваров устроился заместителем директора по воспитательной работе в школе №49 города Сочи. Эта информация появилась на официальном сайте школы с указанием, что курганец также преподает начальную военную подготовку. Сам Пивоваров в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что сведения о военной подготовке — это ошибка.

«На сайте ошибочно указана информация в разделе „преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)“ — начальная военная подготовка. Это ошибка. В данный момент я ничего не преподаю», — сообщил Максим Пивоваров. Чуть позже страница с указанием ошибочных сведений на сайте школы была удалена.

В сентябре 2025 года экс-депутат Максим Пивоваров переехал с супругой в Сочи. Уроженец Кургана после школы закончил Курганский областной колледж культуры по специальности «Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель». После продолжил образование в Тюменском институте культуры по специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников».

В Кургане Пивоваров в разное время работал замдиректора по учебной работе ГБПОУ «Курганского областного колледжа культуры», координаторам социальных проектов общественной организации инвалидов «Диабетическое общество Курганской области», и.о. директора МУП «Бытовые услуги» (бани), проводил мероприятия и банкеты в качестве ведущего. В сентябре 2019 года впервые избран депутатом Курганской городской Думы седьмого созыва от КПРФ. В 2022 году покинул ряды коммунистов. В мае 2025 года выдвигался в гордуму Кургана от партии «Справедливая Россия».