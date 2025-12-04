В Кургане планово отключат воду в нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских микрорайонах Черемухово, Пригородном, Арбинке и СНТ «Дарина» и «Прогон» на семь часов ограничат подачу холодной воды. Об ограничениях сообщили в «Водном союзе».

Воду отключат 5 декабря в дневное время. «С 14:00 до 21:00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: мкр. Черемухово, в т.ч. ул. Космонавтов, 5а (школа №59), ул. Комсомольская, 9 (детский сад), котельная; мкр. Пригородный, в т.ч. котельная №28; мкр. Арбинка, в т.ч. ул. Броневик, 2Б, 2Е, 2Ж, 2И; СНТ „Прогон“; СНТ „Дарина“», — сообщили в telegram-канале организации.