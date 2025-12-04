Курган богат талантами: атлеты принесли России золото на турнире по воркауту в Бишкеке

Курганские мастера воркаута вернулись с медалями из Бишкека Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Курганские спортсмены внесли значительный вклад в победу сборной России на международном чемпионате по воркауту, который проходил в Бишкеке. Российская команда завоевала семь из восьми возможных золотых медалей. Об этом сообщила пресс-служба департамента физической культуры и спорта Курганской области в своем telegram-канале.

«С 27 ноября по 1 декабря в Бишкеке прошел Международный чемпионат по воркауту. <...> В составе сборной России выступили представители курганского воркаута. В итоге Сборная России завоевала 7 золотых медалей из 8 возможных! Свой вклад в успех команды внесли и курганцы», — говорится в сообщении курганского департамента в своем telegram-канале. Курганские спортсмены отличились как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях, подтвердив высокий уровень подготовки.