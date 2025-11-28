Кремль — URA.RU: детали плана по Украине еще обсуждаются

Кремль не будет раскрывать все детали плана по Украине, заявил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Детали мирного урегулирования будут определяться в ходе переговоров. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, намерена ли Россия добиваться вывода ВСУ только из Донбасса или также из Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.

«Все детали мы сейчас не будем называть. И, собственно, и президент вчера к этому призвал. Все это будет обсуждаться», — заявил Песков.