Кремль — URA.RU: детали плана по Украине еще обсуждаются

28 ноября 2025 в 13:42
28 ноября 2025 в 13:42
Кремль не будет раскрывать все детали плана по Украине, заявил Дмитрий Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Детали мирного урегулирования будут определяться в ходе переговоров. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, намерена ли Россия добиваться вывода ВСУ только из Донбасса или также из Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.

«Все детали мы сейчас не будем называть. И, собственно, и президент вчера к этому призвал. Все это будет обсуждаться», — заявил Песков.

Во время общения с журналистами 27 ноября по итогам визита в Киргизию президент Владимир Путин заявил, что боевые действия прекратятся, когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий. «Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — отметил Путин.

