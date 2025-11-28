Кремль — URA.RU: детали плана по Украине еще обсуждаются
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Детали мирного урегулирования будут определяться в ходе переговоров. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, намерена ли Россия добиваться вывода ВСУ только из Донбасса или также из Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.
«Все детали мы сейчас не будем называть. И, собственно, и президент вчера к этому призвал. Все это будет обсуждаться», — заявил Песков.
Во время общения с журналистами 27 ноября по итогам визита в Киргизию президент Владимир Путин заявил, что боевые действия прекратятся, когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий. «Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — отметил Путин.
