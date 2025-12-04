Логотип РИА URA.RU
В Алматы произошло землетрясение

04 декабря 2025 в 13:31
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Алматы 4 декабря 2025 года было зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщили в ТОО «Институт сейсмологических исследований» МЧС РК.

«Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало. Информация уточняется», — отмечается в сообщении института. Его слова передает telegram-канал 112 KZ. 

Подземные толчки были зафиксированы сетью сейсмических станций в 12:45 по времени Астаны. Специалисты изучают параметры события, включая его точный эпицентр и магнитуду.

