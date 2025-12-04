Как продвигаются переговоры с США и чем закончится СВО: главные заявления Путина из его интервью в Индии
Путин дал интервью индийским журналистам в рамках рабочей поездки в Нью-Дели
Россия гарантированно освободит Донбасс и Новороссию. Процесс является неизбежным, и он будет доведен до конца либо военным путем, либо с использованием других инструментов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today во время официального визита в Нью-Дели.
Российский лидер подчеркнул, что Москва предложила Киеву вывести войска из Донбасса, но Украина предпочитает воевать. Также РФ активно обсуждает мирный план, разработанный США, а встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером оказалась «весьма продуктивной». Об этих и других заявлениях российского лидера в интервью с India Today — в материале URA.RU.
Россия освободит Донбасс и Новороссию
Освобождение Донбасса и Новороссии произойдет военным или другим путем, сказал Путин, этот процесс неизбежен. Эти территории стали центральными в контексте российской спецоперации, начатой в 2022 году. Заявление было сделано в рамках общих тезисов о защите интересов русскоязычного населения. Российский лидер отметил, что Киев желает воевать и отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после референдума.
Путин подчеркнул, что жители Донбасса референдумом показали Украине, что не хотят быть в ее составе. "И мы сразу украинским войскам сказали, что люди не хотят с вами жить. Они проголосовали на референдуме — вынесите свои войска — и никаких военных действий. Нет. Они предпочитают воевать. Ну вот, довоевались", — сказал президент.
Переговоры с США были продуктивными
Путин подчеркнул, что Киев сам хочет воевать
Встреча с Уиткоффом и Кушнером, где обсуждался мирный план США, оказалась весьма полезной, сказал президент Путин. Однако Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине.
Но, как отметил Путин, это сложная работа. При этом мирный план США, состоящий из 28 пунктов, может быть разбит на четыре пакета, которые и будут обсуждаться, сказал он.
По словам главы государства, предложения, которые американская сторона привезла в Москву, так или иначе были основаны на договоренностях с президентом Трампом на Аляске. Обсуждая план, пришлось пройти практически по каждому пункту, поэтому встреча заняла много времени. Сейчас, как отметил Путин, глава США ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но этот путь непрост.
О мировой политике
Владимир Путин заявил, что не рассматривает возможность возвращения России в формат «Большой восьмерки» (G8). Президент России подчеркнул, когда-то он и сам практически перестал туда ездить. Глава государства задался вопросом, «что там большого-то», раз страны называют себя «Большой семеркой» (G7).
Однако он отметил, что G7 по-прежнему остается важной платформой, на которой ее участники работают, обсуждают и принимают решения, пожелав им при этом всего хорошего. Как пишет 360.ru, российский президент неделю назад сказал журналистам, что перестал посещать саммиты «Большой восьмерки» еще до украинского кризиса 2014 года.
В интервью Путин также рассказал, как они с индийским премьер-министром Нарендрой Моди прокатились на одной машине в рамках двусторонней встречи на саммите Совета глав государств ШОС и о том, что они обсуждали. Он отметил, что им «есть о чем поговорить».
«Это не было запланировано, просто мы вышли на улицу, подошла моя машина, я говорю, слушай, поехали вместе — просто по-человечески, по-товарищески, по-дружески. <...> Ничего особенного, это просто говорит о том, что нам есть о чем говорить», — сказал российский лидер.
