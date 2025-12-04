В РКН подтвердили ограничение FaceTime
FaceTime также использовался для совершения мошенничества, указано в сообщении
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сервис для видео и аудиозвонков от компании Apple ограничили. Причиной является его использование для организации и вербовки исполнителей террористической деятельности. Об этом рассказали в Роскомнадзоре (РКН).
«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — указано в сообщении. Его приводит Газета.ru.
В начале сентября председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявлял, что сервис стали использовать мошенники для обмана россиян. Его слова приводило RT.
