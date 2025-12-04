Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на полгода
Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил домашний арест
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»
Блогеру Александре Митрошиной продлили домашний арест еще на полгода в рамках уголовного дела об отмывании 127 млн рублей. Об этом 4 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Мера пресечения сохранена без смягчения, несмотря на ходатайство защиты об изменении ограничений. Заседание проходило в закрытом режиме, уточнил журналист. Решение связано с позицией гособвинения, которое настаивало на продлении домашнего ареста. Адвокаты Митрошиной, по данным «Известий», просили избрать ей более мягкую меру — запрет определенных действий, мотивируя это необходимостью ведения бизнеса и выплат сотрудникам. Защита указывала, что подзащитная, по их словам, сотрудничает со следствием и признает предъявленные обвинения. Однако суд посчитал достаточными доводы стороны обвинения и оставил блогера под домашним арестом еще на шесть месяцев. Прокурор на заседании напомнил суду о характере инкриминируемого деяния и размере фигурирующих в деле сумм.
Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи, куда она прилетела из Дубая. По данным следствия, с марта 2022 года она постоянно проживала в Объединенных Арабских Эмиратах и вернулась в Россию впервые за три года. Уже 8 марта блогеру предъявили обвинение в легализации доходов на сумму 127 млн рублей и отправили под домашний арест. Следствие считает, что в 2021 году, имея задолженность перед налоговой службой, Митрошина приобрела элитную квартиру на Большой Дмитровке в центре Москвы и таким образом пыталась узаконить спорные средства. На одном из первых допросов, как следует из материалов дела, она полностью признала свою вину.
