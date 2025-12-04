Логотип РИА URA.RU
«Роскачество» выявило токсичное вещество в игрушках Лабубу

Роскачество: один из 13 образцов «Лабубу» содержит токсичное веществ
04 декабря 2025 в 13:38
Образцы игрушек исследовали по 53 параметрам

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Роскачество при проверке образцов игрушек «Лабубу» выявило в одном из них превышение по диоктилфталату. Об этом сообщают СМИ. 

«Согласно результатам исследования по выделению вредных химических веществ в воду, почти все образцы безопасны, но в одном выявлено превышение по диоктилфталату», — сообщают «Ведомости». Вещество, выявленное в одном из образцов, может негативно сказываться на здоровье, если контактировать с ним длительное время. Исследование проводились по 53 показателям безопасности среди 13 образцов игрушек. На пяти образцах обнаружено нарушение требований ТР ТС 008/2011. На этих игрушках отсутствовала информация о производителе и импортере. 

Коллекционные игрушки Лабубу были созданы в 2015 году гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом для книги The Monsters. Особую популярность они получили в июне 2025 года после публикации тайской певица из Blackpink фото с плюшевой фигуркой и брелоком. 

