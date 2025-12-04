«Роскачество» выявило токсичное вещество в игрушках Лабубу
Образцы игрушек исследовали по 53 параметрам
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Роскачество при проверке образцов игрушек «Лабубу» выявило в одном из них превышение по диоктилфталату. Об этом сообщают СМИ.
«Согласно результатам исследования по выделению вредных химических веществ в воду, почти все образцы безопасны, но в одном выявлено превышение по диоктилфталату», — сообщают «Ведомости». Вещество, выявленное в одном из образцов, может негативно сказываться на здоровье, если контактировать с ним длительное время. Исследование проводились по 53 показателям безопасности среди 13 образцов игрушек. На пяти образцах обнаружено нарушение требований ТР ТС 008/2011. На этих игрушках отсутствовала информация о производителе и импортере.
Коллекционные игрушки Лабубу были созданы в 2015 году гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом для книги The Monsters. Особую популярность они получили в июне 2025 года после публикации тайской певица из Blackpink фото с плюшевой фигуркой и брелоком.
