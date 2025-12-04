В Пермском крае завод продают по цене дома в элитном коттеджном поселке
На заводе производят сыр по швейцарской технологии
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кунгурском округе Пермского края продают завод по производству сыра и творога. Стоимость предприятия составляет 35 млн рублей. Для сравнения — по такой цене на одном из известных сайтов по продаже недвижимости предлагают купить просторный дом в элитном коттеджном поселке Перми — Верхней Курье.
«Продаем молокоперерабатывающий завод по производству сыра, творога и сыворотки. Рядом с деревней Колпашники Кунгурского муниципальной муниципального округа находится большая ферма. Это источник сырья для производства сыра по швейцарской технологии. Дипломированный технолог этого производства живет в этой деревне. Продается весь завод целиком с правами собственности на землю и зданиями. Цена — 35 млн рублей», — сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.
Уточняется, что суточная производительность завода составляет шесть тонн молока. Из него, например, можно изготовить около 70 килограммов сливочного масла. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае завод продают по цене элитной дачи. Цена предприятия — 27,5 млн рублей.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!