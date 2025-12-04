В Пермском крае завод продают по цене дома в элитном коттеджном поселке

На заводе производят сыр по швейцарской технологии Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кунгурском округе Пермского края продают завод по производству сыра и творога. Стоимость предприятия составляет 35 млн рублей. Для сравнения — по такой цене на одном из известных сайтов по продаже недвижимости предлагают купить просторный дом в элитном коттеджном поселке Перми — Верхней Курье.

«Продаем молокоперерабатывающий завод по производству сыра, творога и сыворотки. Рядом с деревней Колпашники Кунгурского муниципальной муниципального округа находится большая ферма. Это источник сырья для производства сыра по швейцарской технологии. Дипломированный технолог этого производства живет в этой деревне. Продается весь завод целиком с правами собственности на землю и зданиями. Цена — 35 млн рублей», — сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.