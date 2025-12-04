В пермском заксобрании появится новый депутат

«2 декабря в рамках рабочей поездки в Москву я приняла участие в заседании фракции КПРФ в Государственной Думе под руководством Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова. В рамках поездки был согласован важный для нашего региона кадровый вопрос. С президиумом ЦК КПРФ согласована передача мандата депутата Степану Федотовских — участнику СВО, настоящему патриоту, входящему в руководящие органы Губахинского отделения партии», — отметила Айтакова.

Степан Федотовских в 1992 году в городе Кизел Пермской области. Трудовую деятельность начал в 2018 году в ОАО «РЖД». С 2018 года является членом КПРФ. В 2022 году был участником СВО. В 2021 году он был втянут в скандал, когда на странице губахинского отделения КПРФ в соцсети «ВКонтакте» появились коллажи с похожим на Гитлера человеком в связке с «Единой Россией». Также там было сравнение спикера госдумы Вячеслава Володина с рейхсминистром Рудольфом Гессом. Федотовских тогда категорически отрицал причастность к этой выходке и заявил, что осуждает поведение администратора группы. Полиция не выявила нарушений, хотя избирком признал материалы незаконной агитацией.