На фестивале «Дикоросы» шефы устроят дегустации особых пермских блюд
В субботу в Перми пройдет масштабный фестиваль «Дикоросы» (0+), который соберет исполнителей народной коми-пермяцкой музыки, диджеев, а также шеф-поваров. Последние представят на суд гостей свои блюда, которые они создали в рамках эксперимента, соединяя традиционную и авторскую кулинарию.
«Главными героями фестиваля станут народные коллективы из Коми-Пермяцкого округа и других территорий Прикамья. Они исполнят традиционную музыку, проведут игры для всех поколений, проведут мастер-классы. Руководители эти коллективов прорабатывали специальное меню вместе с шеф-поварами — во время фестиваля пройдут совместные презентации и дегустации для гостей. Народную культуру поддержат диджеи, которые будут исполнять как актуальную музыку, так и этно-эксперименты», — рассказали URA.RU организаторы.
Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повара нескольких ресторанов разработали особое коми-пермяцкое меню. На площадках этих заведений и развернутся события фестиваля «Дикоросы». Вход свободный. Гостей ждут 6 декабря с 15:00 до 18:00 в пяти локациях:
- двор по ул. Куйбышева, 33 («ПокеРамен» и «Парадная»);
- двор за ЦУМом (KebabKlub, площадка внутри заведения);
- двор по ул. Пермской, 80 (Usagi);
- «Дом Третьяковой» (ул. Советская, 32);
- «Игрушки» (ул. Революции, 20).
