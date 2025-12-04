Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Культура

На фестивале «Дикоросы» шефы устроят дегустации особых пермских блюд

04 декабря 2025 в 14:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Приборы уже готовы

Приборы уже готовы

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В субботу в Перми пройдет масштабный фестиваль «Дикоросы» (0+), который соберет исполнителей народной коми-пермяцкой музыки, диджеев, а также шеф-поваров. Последние представят на суд гостей свои блюда, которые они создали в рамках эксперимента, соединяя традиционную и авторскую кулинарию.

«Главными героями фестиваля станут народные коллективы из Коми-Пермяцкого округа и других территорий Прикамья. Они исполнят традиционную музыку, проведут игры для всех поколений, проведут мастер-классы. Руководители эти коллективов прорабатывали специальное меню вместе с шеф-поварами — во время фестиваля пройдут совместные презентации и дегустации для гостей. Народную культуру поддержат диджеи, которые будут исполнять как актуальную музыку, так и этно-эксперименты», — рассказали URA.RU организаторы.

Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повара нескольких ресторанов разработали особое коми-пермяцкое меню. На площадках этих заведений и развернутся события фестиваля «Дикоросы». Вход свободный. Гостей ждут 6 декабря с 15:00 до 18:00 в пяти локациях:

Продолжение после рекламы
  • двор по ул. Куйбышева, 33 («ПокеРамен» и «Парадная»);
  • двор за ЦУМом (KebabKlub, площадка внутри заведения);
  • двор по ул. Пермской, 80 (Usagi);
  • «Дом Третьяковой» (ул. Советская, 32);
  • «Игрушки» (ул. Революции, 20).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал